С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки

Рождество, как государственный праздник, было утверждено Указом президента РФ в 1990 году. С тех пор 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Рождество Христово является одним из самых важных и почитаемых православных праздников. Ему предшествует не очень строгий сорокадневный пост. Главная традиция – посещение праздничного богослужения. В ночь на 7 января во всех храмах проходят красивейшие службы. Священнослужители надевают торжественные золотые облачения. До сих пор сохранились традиции наших предков, когда в Святки (период с Рождества до Крещения) принято наряжаться и ходить по домам с песнями и играми. В этот радостный праздник все тепло поздравляют друг друга. На нашем портале вы можете бесплатно скачать открытки с Рождеством Христовым и отправить их своим близким.

Рождество, как государственный праздник, было утверждено Указом президента РФ в 1990 году. С тех пор 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого все церковные праздники находись под запретом, но многие все равно отмечали Рождество Христово согласно церковным традициям.

Отправляйте родственникам и друзьям красивые рождественские открытки со стихами в качестве поздравления. Они обязательно это оценят!

Отправив открытку на Рождество близким и любимым людям, вы подарите им улыбку и хорошее настроение на целый день!

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Источник: smartminds.ru