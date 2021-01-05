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С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки

20:20 05.01.2021 Фото: smartminds.ru
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Рождество, как государственный праздник, было утверждено Указом президента РФ в 1990 году. С тех пор 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году.

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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждогоС Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинкиЕщё 589 новостей

Рождество Христово является одним из самых важных и почитаемых православных праздников. Ему предшествует не очень строгий сорокадневный пост. Главная традиция – посещение праздничного богослужения. В ночь на 7 января во всех храмах проходят красивейшие службы. Священнослужители надевают торжественные золотые облачения. До сих пор сохранились традиции наших предков, когда в Святки (период с Рождества до Крещения) принято наряжаться и ходить по домам с песнями и играми. В этот радостный праздник все тепло поздравляют друг друга. На нашем портале вы можете бесплатно скачать открытки с Рождеством Христовым и отправить их своим близким.

Рождество, как государственный праздник, было утверждено Указом президента РФ в 1990 году. С тех пор 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого все церковные праздники находись под запретом, но многие все равно отмечали Рождество Христово согласно церковным традициям.

Отправляйте родственникам и друзьям красивые рождественские открытки со стихами в качестве поздравления. Они обязательно это оценят!

Отправив открытку на Рождество близким и любимым людям, вы подарите им улыбку и хорошее настроение на целый день!

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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Источник: smartminds.ru

7 января 2021 открытки праздник Рождество Христово
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