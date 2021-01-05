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Закроют ли храмы на Рождество Христово в Бердске в ночь на 7 января 2021, ответил отец Владимир

12:49 05.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поздравления с главным праздником православных от отца Владимира. Публикуем расписание богослужений на праздничные дни.

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Люди вновь придут в храмы Бердска
Сюжет: Православные обряды
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Закроют ли храмы на Рождество Христово в Бердске в ночь на 7 января 2021, ответил отец ВладимирЧто запрещено делать в Сочельник 6 января 2021 года? Кому категорически нельзя работать в этот деньЕщё 584 новостей

7 января Православная церковь отмечает один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово. В этот день в России христиане празднуют день, в который Бог подарил человечеству надежду на вечное счастье. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в России православные вынуждены были оставаться дома на пасху, а за богослужениями наблюдать онлайн. Ограничения, связанные с вирусом, продолжают действовать. Будут ли работать храмы?

Праздничные богослужения начнутся в полночь и во всех православных храмах Бердска. Пандемия коронавируса не закончилась, поэтому в храме люди обязаны соблюдать правила — носить маски, держать социальную дистанцию.

Отец Владимир поздравил читателей «Курьер. Среда. Бердск» со светлым праздником Рождества Христова, рассказал, что службы в храмах будут проходить с соблюдением всех правил при пандемии, а пожилых бердчан попросили оставаться дома. В ночь с 6 на 7 января по федеральным каналам будет трансляция праздничного рождественского богослужения из храма Христа Спасителя. При этом в храмы в ночь на 7 января впустят без ограничений по количеству прихожан.

- В светлый день Рождества желаю бедчанам здоровья, и не только телесного, а душевного. Желаю вам очистить душу от злости, зависти, снять с души тёмный камень греха, тогда вы удивитесь сами, как изменится ваша жизнь к лучшему, когда сердце и душа будут открыты свету и добру, - пожелал читателям «Курьер. Среда. Бердск» отец Владимир сегодня, 5 января.

Расписание богослужений в Преображенском кафедральном соборе Бердска

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Службы продлятся до 11 января

Расписание богослужений в приходе храма в честь Богоявления Господня в Бердске

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Выберите время для молитвы

Расписание богослужений в храме в честь Сретения Господня в Бердске

богослужение поздравление Рождество Христово отец Владимир
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