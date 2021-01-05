Опыт самоизоляции не сократит число семейных конфликтов в новогодние праздники, заявил эксперт

Эксперт: опыт самоизоляции не сократит число семейных конфликтов в новогодние праздники

Главной причиной конфликтов в праздники остается неумеренное потребление алкоголя, отметил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Тхостов.

Российские семьи, пережившие самоизоляцию, к концу 2020 года успели адаптироваться к новым условиям, но главной причиной конфликтов в праздники остается неумеренное потребление алкоголя. В связи с этим число семейных конфликтов не уменьшится из-за приобретенного опыта самоизоляции, заявил ТАСС во вторник заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Тхостов.

"Безусловно, люди получили опыт самоизоляции, которых их изменил, в том числе в позитивном плане. По нашим наблюдениям, многие семьи стали чаще делать что-то вместе: готовить, заниматься с детьми. Однако главной причиной для конфликтов в новогодние праздники была и остается алкоголизация - она запускает выброс накопившегося раздражения людей друг другом, которое они не всегда теперь могут выплеснуть за пределами дома. Поэтому не стоит ждать, что сам факт пережитой самоизоляции каким-то образом сократит количество бытовых конфликтов", - сказал Тхостов.

Психолог считает, что те люди, которые раньше отмечали Новый год в поездках или вдали от родственников, испытывают наибольший дискомфорт из-за непривычной обстановки. Ученый также отметил повышенный уровень раздражения россиян в преддверии новогодних праздников.

"Новый год - один из любимых россиянами праздников. Люди всегда на него надеялись, строили какие-то планы. Однако уходящий год не оправдал надежд, и это повлияло на психологическое самочувствие людей, у них накопилось раздражение", - сказал специалист.

Для того чтобы избежать конфликтов на каникулах, россиянам необходимо контролировать потребление спиртного. В качестве заменителей этого способа досуга могут выступить спорт, книги и домашние дела, считает ученый.

Источник: ТАСС