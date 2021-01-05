Умирающая от коронавируса женщина отказалась от ИВЛ, чтобы попрощаться с семьей

Ради прощания с семьей 76-летняя женщина сняла кислородную маску, чтобы в последний раз поговорить с Анабель и ее сестрой Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре она умерла.

Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей

В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей, об этом пишет The Mirror.

Семья 49-летней Анабель Шарма из Лестера заразилась коронавирусом после того, как инфекцию подхватил ее 12-летний сын. Ее мать, 76-летняя Мария Рико, была последней в семье, кто заболел.

Вскоре дочь и мать в тяжелом состоянии госпитализировали в Лестерскую королевскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ. При этом после двух недель лечения Рико подписала распоряжение "не реанимировать" (отказ пациента от реанимации при остановке сердца. – прим. ред.).

"Мама пыталась поговорить. Все, что я расслышала, было "кремация" и "готова умереть". Я плакала, но мама была такой храброй", - рассказала Шарма.

Ради прощания с семьей 76-летняя женщина сняла кислородную маску, чтобы в последний раз поговорить с Анабель и ее сестрой Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре она умерла.

Сама Шарма выписалась из больницы через месяц, однако у нее оказались сильно повреждены легкие, из-чего ей постоянно нужен кислород. Женщина выступила с предостережением: "Скорость, с которой ковид опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и вопрос выживания является рулеткой".

Она призвала тех, кто не соблюдает меры предосторожности, поставить себя на ее место. "Мы были так осторожны, пока мама жила с нами. Я никогда не думала, что ковид ударит по нам – но это произошло", – заключила Шарма.