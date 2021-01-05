Скончались от коронавируса 8 пациентов в Новосибирской области: что о них известно

В отделениях интенсивной терапии находится 154 человека. На ИВЛ – 28 пациентов.

Еще 142 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 5 января в регионе зарегистрировано 28 629 случаев COVID-19 (+142 за минувшие сутки), в том числе у 1 663 детей. 24 898 человек выписаны с выздоровлением (+187 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 67 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 72 года, 76 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 008 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 154 человека. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 13 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 680.

В больницы районов области госпитализированы 954 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 084 739 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 016 жителей региона, 83 995 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 876 обращений, госпитализированы 15 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу