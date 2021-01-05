Эффект оливье: сколько стоит похудеть, после праздников в Новосибирской области

Эффект оливье: сколько стоит похудеть после праздников в России и Новосибирске

Новогодние каникулы помимо радости и веселья часто приносят россиянам еще и пару-тройку лишних килограммов. У многих после праздников встает вопрос: как быстро прийти в форму? Аналитики Авито решили исследовать цены на товары, которые помогут сбросить вес и прийти в форму. Комплект для активного отдыха на улице, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки, обойдется среднестатистической российской семье в среднем в 11 000 рублей. Любители домашних занятий спортом могут приобрести комплект из гантелей и коврика для йоги в среднем за 3 700 рублей, но, если понадобится ударная нагрузка с велотренажером, домашний набор обойдется в среднем в 14 200 рублей.

Худеем на свежем воздухе

Один из самых бюджетных вариантов привести себя в форму, укрепить мышцы и избавиться от набранных за каникулы килограммов - подвижные игры на свежем воздухе, например, снежки. Снежколеп - специальное устройство для изготовления снежков - обойдется на Авито в среднем в 200 рублей. Снежколепы - ходовой товар: перед новым годом их предлагали купить на 34% чаще, чем в октябре-ноябре, а спрос по сравнению с осенью увеличился в 2,2 раза. Они бывают не только в виде простых “щипцов”, но и в виде бластеров, которые стреляют целой очередью снежков.

Чуть дороже обойдутся ледянки - в среднем в 400 рублей, с осени они подорожали на 33%. Среди них можно найти любую конфигурацию, от простого кусочка пластмассы до мини-боба, как в бобслее, и любимых детьми персонажей. Тюбинг (“ватрушка”) в среднем по стране стала стоить на 7% больше, чем осенью - 1 500 рублей. Ледянки и ватрушки - один из самых бюджетных способов развлечь детей зимой на свежем воздухе, поэтому по сравнению с ноябрем спрос на них вырос более чем в 5 раз.

Наибольшим спросом, однако, пользуется другой инвентарь для зимнего спорта - коньки. В среднем на Авито они стоят 1 000 рублей, а с осени спрос на них увеличился более чем в 4 раза. Лыжи занимают второе место по популярности среди покупателей. В среднем по России они обойдутся в 1 800 рублей. Спрос на них увеличился в 2,3 раза, предложение - в 1,5 раза. Благодаря увеличению конкуренции среди продавцов средняя цена снизилась на 5%.

Таким образом, в России комплект для активного зимнего отдыха для семьи из трех человек (ватрушка, ледянка, по три пары снежколепов, лыж и коньков) обойдется в среднем в 11 000 рублей.

В Новосибирске объявлений о продаже ледянок за последний месяц стало на 13% больше, чем месяцем ранее. Их средняя цена на Авито составила 400 рублей. Ватрушки стали продавать на 58% чаще в среднем за 1 399 рублей. Коньки обойдутся горожанам в среднем в 1 000 рублей, а объявлений об их продаже на сайте в Новосибирске стало больше на 43%. На 22% увеличился выбор лыж в городе. Купить их здесь можно в среднем за 3 000 рублей.

Также бороться с лишним весом можно с помощью спуска с ближайших склонов на сноуборде. Доска для катания в среднем обойдется на Авито в 6 000 рублей, причем по сравнению с осенью спрос на них вырос почти на 80%. Предложение, в то же время, увеличилось на 24%. Сноуборды в Новосибирске стали продавать на 17% чаще, в среднем за 5 000 рублей.

Ликвидируем последствия оливье дома

Одни из самых бюджетных спортивных приспособлений для дома - гантели. Они обойдутся в среднем в 2 700 рублей. На Авито можно приобрести как небольшие гантели для легких физических упражнений, так и снаряжение весом по 13 кг и больше для пауэрлифтинга. Гантели подешевели на 4% по сравнению с октябрем-ноябрем, а предложение этого товара выросло на 1,5%. Еще один бюджетный вариант - коврик для йоги и других занятий, который в среднем обойдется россиянам в 1 000 рублей. Его цена с осени практически не изменилась, а количество объявлений с предложением продажи ковриков повысилось на 4%.

И наконец, дома эффект оливье можно нейтрализовать с помощью велотренажера. Спрос на велотренажеры превышает предложение, которое выросло на 2%. Благодаря этому средняя цена немного подросла по сравнению с осенним периодом (+5%) и составила 10 500 рублей.

Поскольку домашним спортинвентарем удобнее пользоваться по очереди, комплект для похудения дома на семью может обойтись несколько дешевле комплекта для улицы. Коврик для йоги и фитнеса + гантели обойдутся в 3 700 рублей. Однако если прибавить к этому велотренажер, получается 14 200 рублей. Таким образом, заниматься спортом на свежем воздухе все же немного менее обременительно для кошелька.

В Новосибирске гантели можно купить в среднем за 1 600 рублей, а выбор инвентаря на сайте стал больше на 14%. Количество объявлений о продаже ковриков для йоги выросло на 2% по сравнению с ноябрем, а средняя цена коврика составила 799 рублей. Велотренажер в городе можно купить в среднем за 12 990 рублей, их на Авито стало больше на 11%.

Источник: пресс-служба Авито