Испугались испытаний "жуткой" российской ракеты в Великобритании

Ракета поступит на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения к 2022 году.

В Великобритании испугались испытаний "жуткой" российской ракеты

Британское издание Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" устрашающей.

"Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию", — пишет автор статьи.

Дальность действия ракеты — 18 тысяч километров. Она может нести десять больших или 16 малых ядерных боеголовок. Они обладают большой разрушительной силой. Каждая из ядерных боеголовок, которые несет "Сармат", может быть нацелена на разные объекты.



Ракета поступит на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения к 2022 году.

Источник: РИА Новости