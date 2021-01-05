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Как сделать ФЛГ в Бердске, ответил министр Хальзов

14:03 05.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт.

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ФЛГ-диагностика выявляет многое: туберкулез, новообразования в органах грудной клетки, нарушения в работе сердца
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчанКак сделать ФЛГ в Бердске, ответил министр ХальзовЕщё 1052 новостей

Флюорографическое исследование в ГБУЗ НСО «БЦГБ» в настоящий момент проводится в рентген-кабинетах с профилактической целью без предварительной записи, без направления лечащего врача, с диагностической целью - без предварительной записи, по направлению лечащего врача. Так ответил на письменный запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт. Флюорография - это рентгенологическое исследование грудной клетки человека, которое позволяет выявить опасные заболевания. Рекомендуется проходить ФЛГ хотя бы один раз в год.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как провести процедуру КТ в Бердске.

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