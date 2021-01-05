Как сделать ФЛГ в Бердске, ответил министр Хальзов

Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт.

ФЛГ-диагностика выявляет многое: туберкулез, новообразования в органах грудной клетки, нарушения в работе сердца

Флюорографическое исследование в ГБУЗ НСО «БЦГБ» в настоящий момент проводится в рентген-кабинетах с профилактической целью без предварительной записи, без направления лечащего врача, с диагностической целью - без предварительной записи, по направлению лечащего врача. Так ответил на письменный запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт. Флюорография - это рентгенологическое исследование грудной клетки человека, которое позволяет выявить опасные заболевания. Рекомендуется проходить ФЛГ хотя бы один раз в год.

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