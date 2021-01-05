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Выплатят ли 13-ю пенсию российским пенсионерам. Стоит ли ее ждать в ближайшее время?

13:52 05.01.2021 Фото: https://pixabay.com
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Такой вид страховой выплаты российским пенсионерам было предложено ввести и в России депутатами от партии «Единая Россия» еще в 2016 году. Они обосновали это необходимостью увеличения уровня дохода российских пенсионеров.

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Неработающие пенсионеры в России могут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсионных выплат

Стало известно, стоит ли рассчитывать на выплату тринадцатой пенсии российским пенсионерам. Такой вид страховой выплаты практикуется во многих странах мира и перечисляется людям, находящимся на заслуженном отдыхе, в конце каждого года. В России выплату такой пенсии россиянам было предложено ввести депутатами Госдумы в рамках федеральной программы помощи пожилому населению страны.

Понятие тринадцатой пенсии для пенсионеров

Практика выплат 13-й пенсии пожилым людям существует во многих развитых странах мира. Ее выдают всего лишь один раз в год. Такой вид страховой выплаты российским пенсионерам было предложено ввести и в России депутатами от партии «Единая Россия» еще в 2016 году. Они обосновали это необходимостью увеличения уровня дохода российских пенсионеров.

В выдвигаемом депутатами законопроекте предполагалась ежегодная выплата 13-й пенсии всем категориям пенсионеров в размере ежемесячного денежного начисления. При этом для получения такой выплаты пожилым людям не нужно было бы обращаться с соответствующим заявлением в отделение Пенсионного фонда России или Центр предоставления админуслуг.

По данным авторов законодательного документа, на выплату тринадцатой пенсии людям преклонного возраста, находящимся на заслуженном отдыхе, потребовалось бы выделить из федерального бюджета в конце года около 450 млрд руб.

Однако такая инициатива депутатов от «Единой России» не нашла поддержки в Госдуме. Поэтому пока о каких-либо выплатах тринадцатой пенсии российским пенсионерам речь не идет.

Когда российским пенсионерам повысят пенсии в 2021 году

Неработающие пенсионеры в России могут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсионных выплат. С 1 января 2021 года гражданам пенсионного возраста следует ожидать увеличение размеров пенсионных начислений на 6,3%. Теперь среднемесячная сумма выплат возрастет до 14 тыс. руб.

Пенсионеры, которые официально трудоустроены и имеют дополнительный доход, не смогут получить прибавку к пенсии. В Российской Федерации действует мораторий на индексацию пенсий работающим пожилым людям.

Следует отметить, что в октябре 2020 года в России действуют новые правила начисления пенсий. До этого времени дата этих выплат зависела от банковской организации, услугами которой пользуется пенсионер. Теперь же дата выдачи государственных средств не зависит от банка, с которым пенсионер заключил договор на предоставление услуг.

21 октября в России вступили в силу новые правила начисления ежемесячных денежных выплат пенсионерам. Ранее дата начисления пенсии зависела от финансовой организации, которой пользуется гражданин.

Теперь период получения средств от государства меняться не будет. Если пенсионер примет решение отказаться от услуг прежнего банка и заключить договор с новым, он имеет право оставить прежнюю дату начисления выплат.

Источник: www.1rre.ru

13-я пенсия увеличение размера пенсии
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