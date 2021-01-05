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Рождественский сочельник 2021: Что категорически запрещено делать 6 января 2021 года

21:20 05.01.2021 Фото: freeimg.ru
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Существует и масса запретов, связанных с кануном Рождества. Так, нельзя есть до заката, одеваться в темные одежды.

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Канун Рождества — один из самых важных дней в жизни каждого верующего человека
Сюжет: Православные обряды
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Рождественский сочельник 2021: Что категорически запрещено делать 6 января 2021 годаПоздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждогоЕщё 590 новостей

Канун Рождества — один из самых важных дней в жизни каждого верующего человека. Люди собираются семьями, чтобы встретить этот праздник вместе.

В сочельник люди готовятся к Рождеству и духовно и физически: они пытаются очистить свои помыслы, чтобы встретить праздник в хорошем настроении, а также готовят праздничный стол.

В этот день принято собираться за семейным столом, на котором должно быть 12 блюд - по количеству апостолов, а также каша из крупы, орехов и сухофруктов.

Также принято ходить в церковь и высматривать первую звезду в вечернем небе.

Но существует и масса запретов, связанных с кануном Рождества. Так, нельзя есть до заката, одеваться в темные одежды, ругаться и ссориться, заниматься домашними делами и отказывать в гостеприимстве.

Также категорически нельзя гадать - считается, что подобные ритуалы от лукавого.

Источник: izvmor.ru

6 января 2021 запреты дня рождественский сочельник
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