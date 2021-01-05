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По 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчан

14:17 05.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теоретически, в месяц в городе может быть проведено 7 500 тестов.

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Каждый день в Бердске берутся тесты на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчанКак сделать ФЛГ в Бердске, ответил министр ХальзовЕщё 1052 новостей

В настоящий момент для тестирования прикрепленного населения ГБУЗ НСО «БЦГБ» обеспечено тестами, в среднем, в количестве 250 штук ежесуточно. При необходимости количество проводимых тестов может быть
увеличено, ответил на запрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Новосибирской области под конец 2020 года.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", за последние сутки на 5 января в Бердске проведено 0 тестов на коронавирус. Сутками ранее - 49.

Теоретически, в месяц в Бердске может быть проведено 7 500 тестов. За за время пандемии можно было протестировать 75 000 бердчан. На минуточку, численность населения в Бердске на сегодняшний день - 104 344 человек. Проверить, болел ли каждый житель города можно было бы за 14 месяцев. Но статистика говорит о другом. Как сообщала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, в первые полгода 2020 года у 3 024 жителей Бердска взят тест на коронавирус.

Всего в Новосибирской области сделано 1 084 739 тестов на коронавирус на 5 января 2021 года.

коронавирус минздрав статистика тест Константин Хальзов Алла Дробинская
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