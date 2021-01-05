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Лишили жизни пьяные друзья жителя Академгородка. Его тело нашла мама

13:43 05.01.2021 Фото: https://pixabay.com
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В процессе застолья у гостей возник конфликт с хозяином квартиры, который перерос в драку с жуткими последствиями.

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В процессе застолья у гостей возник конфликт с хозяином квартиры, который перерос в драку с жуткими последствиями

Убийство было совершено в Советском районе города Новосибирска. Пожилая женщина, вернувшись домой, увидела в квартире обезглавленное тело сына.

— 3 января в квартире дома по улице Иванова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Оперативники и следователи нашли и голову убитого. Она была спрятана в целлофановый пакет и выброшена под окнами дома, где жил погибший мужчина.

Как позже выяснилось, сибиряк в тот день распивал алкоголь со своими ранее судимыми друзьями — мужчиной и женщиной. В процессе застолья у гостей возник конфликт с хозяином квартиры, который перерос в драку с жуткими последствиями.

возбуждено уголовное дело жестокое убийство обезглавленное тело
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