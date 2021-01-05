Сразу 18 светофоров установили на одном из перекрестков Ростова

Сотрудники ГИБДД обещали разобраться, для чего было установлено так много светофоров

В Ростове на перекрестке установили сразу 18 светофоров. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Рекордное число светофоров, а также большое количество дорожных знаков появилось на Левенцовке.

Отмечается, что эта дорога не пользуется большой популярностью ни у водителей, ни у пешеходов, поэтому, для чего здесь установили столько светофоров, неизвестно.

По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков.

Сотрудники ГИБДД обещали разобраться, для чего было установлено так много светофоров.

Источник: ren.tv