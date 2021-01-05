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Экипаж с российским штурманом попал в аварию на "Дакаре"

14:29 05.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org
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Второй этап протяженностью 457 км в зачете автомобилей выиграл катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing), его время составило 4 часа 3 минуты 14 секунд. Сейдан (SRT Racing) стал 21-м, отстав на 41 минуту 33 секунды.

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Завели машину и поехали, только потеряли капот и побили полностью пластик сзади

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий в экипаже пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана, рассказал об аварии на втором этапе ралли-марафона "Дакар"-2021, в которую попала их машина.
"Дакар" проходит в Саудовской Аравии 3-15 января. Второй этап протяженностью 457 км в зачете автомобилей выиграл катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing), его время составило 4 часа 3 минуты 14 секунд. Сейдан (SRT Racing) стал 21-м, отстав на 41 минуту 33 секунды.

"По эмоциям собрали всё, что можно и нельзя - просто трэш полнейший. В зоне нейтрализации пришел Нассер (Аль-Аттия), поговорил с Ясиром, а он стартовал за нами далеко, и после этого у Ясира настроение поменялось - он стал валить, словно был не в себе. Нассера мы пропустили, но потом нам это сыграло злую шутку. Он был в 150 метрах от нас, и в пыли мы не увидели коварный трамплин, который не был прописан в роудбуке. Прыгнули так, что приземлились на морду, через мой бок встали на зад и упали на передние колеса", - сказал Кузьмич в видеоинтервью пресс-службе "Дакара".

"Завели машину и поехали, только потеряли капот и побили полностью пластик сзади. Затем была еще проблема: совершив такой кульбит, пилот чувствовал себя не очень, плюс подкралась усталость после 330 км в хорошем темпе. В итоге у нас были две досадные подсадки в дюнах, потеряли 20 минут. Плюс за 6 км карбон натер колесо, и у нас взорвалась шина - пришлось менять. И затем при выезде на лиазон у нас кончилось топливо. Стояли и ждали наших бразильских друзей, дотащивших нас до заправки. Надеюсь, механики смогут восстановить машину", - добавил он.
Источник:  РИА Новости
авария на Дакаре коварный трамплин потеряли капот
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