Экипаж с российским штурманом попал в аварию на "Дакаре"

Завели машину и поехали, только потеряли капот и побили полностью пластик сзади

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий в экипаже пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана, рассказал об аварии на втором этапе ралли-марафона "Дакар"-2021, в которую попала их машина.

"Дакар" проходит в Саудовской Аравии 3-15 января. Второй этап протяженностью 457 км в зачете автомобилей выиграл катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing), его время составило 4 часа 3 минуты 14 секунд. Сейдан (SRT Racing) стал 21-м, отстав на 41 минуту 33 секунды.

"По эмоциям собрали всё, что можно и нельзя - просто трэш полнейший. В зоне нейтрализации пришел Нассер (Аль-Аттия), поговорил с Ясиром, а он стартовал за нами далеко, и после этого у Ясира настроение поменялось - он стал валить, словно был не в себе. Нассера мы пропустили, но потом нам это сыграло злую шутку. Он был в 150 метрах от нас, и в пыли мы не увидели коварный трамплин, который не был прописан в роудбуке. Прыгнули так, что приземлились на морду, через мой бок встали на зад и упали на передние колеса", - сказал Кузьмич в видеоинтервью пресс-службе "Дакара".