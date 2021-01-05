05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году эксперт

16:15 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро.

% name% title
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, поделился своими соображениями с РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — говорит он.

Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.

Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркивает он, Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отмечает, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.
Впрочем, всё это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.

"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", — заключил Зельцер.

валюта курс рубля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть сбережения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной ученые России
16:28 05-01-2021
Нашли возможные
Сменили охрану после драки в аквапарке Новосибирска
16:21 05-01-2021
Сменили охрану после драки в аквапарке Новосибирска
Будут ли работать храмы на Рождество в России
16:20 05-01-2021
Будут ли работать храмы на Рождество в России
Назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году эксперт
16:15 05-01-2021
Назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году эксперт
Требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа Памела Андерсон
16:11 05-01-2021
Требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа Памела Андерсон
Покидает пост проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев 
16:08 05-01-2021
Покидает пост проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев 
Опыт самоизоляции не сократит число семейных конфликтов в новогодние праздники, заявил эксперт
16:00 05-01-2021
Опыт самоизоляции не сократит число семейных конфликтов в новогодние праздники, заявил эксперт
БердскКогда придет двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021, стало известно. Есть ли распоряжения Мишустина и Путина?
15:50 05-01-2021
Когда придет двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021, стало известно. Есть ли распоряжения Мишустина и Путина?
Пенсия 2021: Кому и на сколько повысят пенсии в 2021 году
15:50 05-01-2021
Пенсия 2021: Кому и на сколько повысят пенсии в 2021 году
Смогут использовать соцконтракт для развития личного хозяйства семьи России
15:46 05-01-2021
Смогут использовать соцконтракт для развития личного хозяйства семьи России