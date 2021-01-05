Назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году эксперт

Рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро.

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, поделился своими соображениями с РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — говорит он.

Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.

Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркивает он, Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отмечает, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

Впрочем, всё это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.

"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", — заключил Зельцер.