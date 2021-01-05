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Розыск: Задержали ли блондинку, подозреваемую в краже денег с потерянной карты в магазине "Магнит" Бердска?

15:05 05.01.2021, Алина Бурова Фото: Скриншот
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Бердские полицейские ищут женщину лет 50-55 в белой шапке и сером пуховике.

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Попала на камеры видеонаблюдения подозреваемая в краже денег с карты в Бердске

Продолжается розыск женщины-блондинки, подозреваемой в краже денег с банковской карты.

Еще 24 ноября в магазине "Магнит" на ул. Микрорайон, 46Б девушка, стоящая в очереди обронила банковскую карту. Стоявшая за нею через двух человек женщина подняла карту и оплатила ей покупку в магазине. Затем совершившая кражу сделала еще несколько покупок, украв с карты 4000 рублей.

Бердский отдел МВД возбудил уголовное дело по п. г, ч.3, ст. 158 УК РФ и объявил розыск подозреваемой.

Как сообщил замначальника Отдела МВД России по городу Бердску Сергей Волгин, подозреваемую женщину еще не задержали.

Ориентировка

Подозреваемой женщине на вид 50-55 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы светлые.

Была одета: шапка белого цвета, куртка пуховик серого цвета, ботинки коричневого цвета, при себе имела сумку из кожи черного цвета.

Контактные телефоны, если вы узнали изображенную на фото: 112; 3-00-23; 8-923-127-52-25.

"Магнит" банковская карта карты разыскивается розыск Бердский отдел МВД по Бердску
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От редакции

Найдут ли злоумышленницу?

Аноним, 05 января 2021 15:35
Теперь она в курсе что её ищут, так что вряд ли найдут...

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