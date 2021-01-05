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Заявил о планах одержать победу в восьми штатах Трамп

16:45 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии.

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Трамп заявил о планах одержать победу в восьми штатах

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.
Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

«Они (демократы) говорят: «Он жалуется насчёт Джорджии». Нет-нет. Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — приводит его слова РИА Новости.

Также Трамп заявил, что в последующие несколько недель ситуация изменится.

Ранее Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии.

15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

Источник: RT

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