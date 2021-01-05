Рождественский заезд на собачьих упряжках прошел в Бердске. Имена пушистых победителей

4 января, в г.Бердск, Новосибирской области состоялась традиционная гонка СЕС «Рождественский заезд - 2021»Погода совсем не баловала. На трассе – около -30 гр.С.Но это совсем не помешало нашим энтузиастам принять участие в спортивном празднике.Герои дня:Руководитель питомника - КЛИМАКОВА ЕКАТЕРИНА на упряжке из 4-х самоедов в составе:Загадка Сибири Семейная Реликвия (Роза)Загадка Сибири Фрегат Северных Морей (Рей)Загадка Сибири Перл Щайн (Пух)Загадка Сибири Артур Грей (Тур)2-е место в зачете СЕС (все породы СЕ)3-е место общем зачетеШЕМЯКИН МАКСИМ с упряжкой аляскинских маламутов:Загадка Сибири Целого Мира Мало (Хагрид),Загадка Сибири Золото Аляски (Злата).1-е место в зачете СЕС 2 (ал.маламуты, самоеды, гренландские собаки)

ВАЛЬГЕР МАРИЯ – упряжка 2 собаки (самоеды):

Загадка Сибири Небесная Лазурь (Юта),

Загадка Сибири Шикарная Дама (Умка)

2-е место в зачете СЕС 2

ФИРУЛЕВА ВАРВАРА – скиджоринг (женщины) с самоедской собакой



Загадка Сибири Нежный Цветок (Стёпка)3-е место в зачете СЕ

От всей души поздравляем наших спортсменов!!!