Рождественский заезд на собачьих упряжках прошел в Бердске. Имена пушистых победителей

4 января, в г.Бердск, Новосибирской области состоялась традиционная гонка СЕС «Рождественский заезд - 2021»
Погода совсем не баловала. На трассе – около -30 гр.С.
Но это совсем не помешало нашим энтузиастам принять участие в спортивном празднике.
Герои дня:
Руководитель питомника - КЛИМАКОВА ЕКАТЕРИНА на упряжке из 4-х самоедов в составе:
Загадка Сибири Семейная Реликвия (Роза)
Загадка Сибири Фрегат Северных Морей (Рей)
Загадка Сибири Перл Щайн (Пух)
Загадка Сибири Артур Грей (Тур)
2-е место в зачете СЕС (все породы СЕ)
3-е место общем зачетеШЕМЯКИН МАКСИМ с упряжкой аляскинских маламутов:
Загадка Сибири Целого Мира Мало (Хагрид),
Загадка Сибири Золото Аляски (Злата).
1-е место в зачете СЕС 2 (ал.маламуты, самоеды, гренландские собаки)
ВАЛЬГЕР МАРИЯ – упряжка 2 собаки (самоеды):
ФИРУЛЕВА ВАРВАРА – скиджоринг (женщины) с самоедской собакойЗагадка Сибири Нежный Цветок (Стёпка)
3-е место в зачете СЕ
Погода совсем не баловала. На трассе – около -30 гр.С.
Но это совсем не помешало нашим энтузиастам принять участие в спортивном празднике.
Руководитель питомника - КЛИМАКОВА ЕКАТЕРИНА на упряжке из 4-х самоедов в составе:
Загадка Сибири Семейная Реликвия (Роза)
Загадка Сибири Фрегат Северных Морей (Рей)
Загадка Сибири Перл Щайн (Пух)
Загадка Сибири Артур Грей (Тур)
2-е место в зачете СЕС (все породы СЕ)
3-е место общем зачетеШЕМЯКИН МАКСИМ с упряжкой аляскинских маламутов:
Загадка Сибири Золото Аляски (Злата).
1-е место в зачете СЕС 2 (ал.маламуты, самоеды, гренландские собаки)
ВАЛЬГЕР МАРИЯ – упряжка 2 собаки (самоеды):
Загадка Сибири Небесная Лазурь (Юта),
Загадка Сибири Шикарная Дама (Умка)
2-е место в зачете СЕС 2
ФИРУЛЕВА ВАРВАРА – скиджоринг (женщины) с самоедской собакой
3-е место в зачете СЕ
От всей души поздравляем наших спортсменов!!!
Источник: vk.com