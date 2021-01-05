Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого

Весь православный мир празднует один из самых крупных христианских праздников мира – Рождение Иисуса Христа. По юлианскому календарю эта дата приходится на 7 января, а в канун этого дня, 6 января, наступает Сочельник.
Все еще длится пост, все еще нельзя ни мяса, ни молока, ни яиц – но самые простые люди, как и ревностно верующие, собираются всей семьей, чтобы поставить на стол традиционные славянские блюда: кутью, сочиво, постную рыбу, узвар из целых ягод. В этот день постящие христиане не едят целый день, садясь за стол только с появлением на небе первой звезды. Само название «сочельник» – от названия блюда сочива, которое обязательно должно быть на столе, а кроме него, и еще 11 – издавна традиция советует готовить в Сочельник 12 постных блюд.
По поверью, в эту ночь животные разговаривают друг с другом, но тот, кто подслушает их разговор, обречен на смерть. Среди хозяев на Руси принято было хорошо кормить домашний скот – еще одно поверье говорило, что ангел спускается с неба, чтобы послушать, не держат ли хозяева скот голодным.
В селах Украины и России до сих пор сохранился обычай в ночь на Рождество ходить по домам с вертепом. Декорированный как пещера, вертеп служил сценой для мистерии-драмы, во время которой разыгрывали рождение малыша Иисуса в вифлеемской пещере. Молодежь приходит в гости не просто с этим представлением – все участники-гости сами одеты в костюмы, там можно увидеть и черта, и «деда» с «бабой», и все это живое, веселое и яркое действо длится до самого рассвета рождественского дня.
***
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
И сердце радостью наполнит!
***
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
***
В канун Святого Рождества
Сочельник отмечается,
Пусть в этот вечер волшебства
Мечты твои сбываются!
Пусть звёзды светят за окном,
И по дороге млечной
Вдруг благодать придёт в твой дом,
И будет жить в нём вечно!
***
В сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
***
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
***
Совсем еще немного
До Рождества Христова,
Сочельник у порога,
И чуда ждем мы снова.
Желаю благодати
И радости душевной,
Тепла родных объятий,
Покоя, мира, счастья,
Согласия с родными,
Сердечного участия.
Хранят пусть вас святые.
***
Пусть накануне Рождества
В сочельник тихий и прекрасный
Огонь добра зажжется ясный!
Пускай твой Ангел принесет
Благую весть о близком счастье,
Пусть праздник, что вот-вот придет
Разгонит бури и ненастья!
***
От сердца хочется сказать
В сочельник главное желать,
Чтоб берегли мы то, что есть!
Здоровья, мира и везения,
Удачи, счастья и любви,
В душе покоя, умиротворения,
Достигнуть чтоб мечты смогли!
***
В сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.
***
В Рождественский сочельник
Мы смотрим в небеса —
Там, в таинстве Вселенной,
Рождается звезда.
Несет нам веру в чудо,
Мы веруем в него,
И будто б ниоткуда
Пускай звезда сияет,
Несет в дома добро.
А сердце согревает
Родных ваших тепло.
Источник: pozdravok.ru