Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого

Само название «сочельник» – от названия блюда сочива, которое обязательно должно быть на столе, а кроме него, и еще 11 – издавна традиция советует готовить в Сочельник 12 постных блюд.

Весь православный мир празднует один из самых крупных христианских праздников мира – Рождение Иисуса Христа

Весь православный мир празднует один из самых крупных христианских праздников мира – Рождение Иисуса Христа. По юлианскому календарю эта дата приходится на 7 января, а в канун этого дня, 6 января, наступает Сочельник.

Все еще длится пост, все еще нельзя ни мяса, ни молока, ни яиц – но самые простые люди, как и ревностно верующие, собираются всей семьей, чтобы поставить на стол традиционные славянские блюда: кутью, сочиво, постную рыбу, узвар из целых ягод. В этот день постящие христиане не едят целый день, садясь за стол только с появлением на небе первой звезды. Само название «сочельник» – от названия блюда сочива, которое обязательно должно быть на столе, а кроме него, и еще 11 – издавна традиция советует готовить в Сочельник 12 постных блюд.

По поверью, в эту ночь животные разговаривают друг с другом, но тот, кто подслушает их разговор, обречен на смерть. Среди хозяев на Руси принято было хорошо кормить домашний скот – еще одно поверье говорило, что ангел спускается с неба, чтобы послушать, не держат ли хозяева скот голодным.

В селах Украины и России до сих пор сохранился обычай в ночь на Рождество ходить по домам с вертепом. Декорированный как пещера, вертеп служил сценой для мистерии-драмы, во время которой разыгрывали рождение малыша Иисуса в вифлеемской пещере. Молодежь приходит в гости не просто с этим представлением – все участники-гости сами одеты в костюмы, там можно увидеть и черта, и «деда» с «бабой», и все это живое, веселое и яркое действо длится до самого рассвета рождественского дня.

***

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,



От всех ненастий защититИ сердце радостью наполнит!

***

Пусть в Рождественский сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,



Веря в сказку Рождества,Дни счастливые продлятся,Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.

***

В канун Святого Рождества

Сочельник отмечается,

Пусть в этот вечер волшебства

Мечты твои сбываются!

Пусть звёзды светят за окном,

И по дороге млечной

Вдруг благодать придёт в твой дом,

И будет жить в нём вечно!

***

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

***

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

***

Совсем еще немного

До Рождества Христова,

Сочельник у порога,

И чуда ждем мы снова.

Желаю благодати

И радости душевной,

Тепла родных объятий,



Встреч добрых ежедневно,

Покоя, мира, счастья,

Согласия с родными,

Сердечного участия.

Хранят пусть вас святые.

***

Пусть накануне Рождества

В сочельник тихий и прекрасный



От светлой искры волшебстваОгонь добра зажжется ясный!

Пускай твой Ангел принесет

Благую весть о близком счастье,

Пусть праздник, что вот-вот придет

Разгонит бури и ненастья!

***

От сердца хочется сказать



Так много, что уже не счесть,В сочельник главное желать,Чтоб берегли мы то, что есть!

Здоровья, мира и везения,

Удачи, счастья и любви,

В душе покоя, умиротворения,

Достигнуть чтоб мечты смогли!

***

В сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

***

В Рождественский сочельник

Мы смотрим в небеса —

Там, в таинстве Вселенной,

Рождается звезда.

Несет нам веру в чудо,

Мы веруем в него,

И будто б ниоткуда



Приходит волшебство.

Пускай звезда сияет,

Несет в дома добро.

А сердце согревает

Родных ваших тепло.

Источник: pozdravok.ru