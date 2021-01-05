Поставила клиентам рекордные 500 000 электромобилей в 2020 году Tesla

Tesla в 2020 году поставила клиентам почти 500 тыс. электромобилей

При этом компания произвела 509 737 автомобилей.

Компания Tesla за минувший год поставила покупателям почти полмиллиона электромобилей, лишь немного не дотянув до поставленной цели в 500 тыс. поставок. Соответствующие данные приводятся в субботу на сайте производителя.

В общей сложности за 2020 год электромобили Tesla были поставлены 499 550 покупателям. Таким образом компании во главе с предпринимателем Илоном Маском не удалось выполнить намеченную на минувший год цель снабдить своей продукцией полмиллиона клиентов. При этом в целом компания произвела 509 737 электрокаров.

Наибольшей популярностью пользовались бюджетные версии электромобилей Tesla - Model 3 и Model Y, которыми обзавелись свыше 442,5 тыс. покупателей. Более дорогие Model S и Model X купили больше 57 тыс. человек.

В конце октября компания опубликовала финансовую отчетность, согласно которой доходы Tesla в третьем квартале 2020 года выросли и превысили ожидания экспертов. Выручка Tesla за отчетный период составила $8,77 млрд, чистая прибыль - $331 млн.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Источник: ТАСС