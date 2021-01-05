Изменились правила заселения детей в гостиницы и дома отдыха в России

В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом.

В России ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха

Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход.

"В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.