Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход.
"В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Изменились правила заселения детей в гостиницы и дома отдыха в России
В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом.
Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход.
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