Покидает пост проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев 

Позиции НГУ за время участия в программе снизились в двух из трех ведущих мировых рейтингов вузов.

Алексей Окунев

Алексей Окунев, проректор по программам развития Новосибирского госуниверситета (НГУ), заявил об уходе со своего поста. Он займется развитием ВКИ НГУ.

- С боем курантов закончится очередной этап моей жизни: я перестану быть проректором НГУ по программам развития.

Программа 5-топ100. 7.5 лет, 6400000000 рублей. Сумма могла бы быть на треть меньше, если бы не нацеленность нашей команды на результат и упрямство в лучшем смысле этого слова.

Я делал все, чтобы эти средства остались здесь, в Академгородке и максимально поддерживали наших учёных и науку в это очень непростое для нее время.

Да здравствует Академгородок, да здравствует наука!, — написал Алексей Окунев в Facebook.

6,4 млрд рублей, о которых идет речь, — это деньги, выделенные вузу в рамках проекта 5−100. Программа действовала с 2013 по 2020 год и ставила своей целью повышение конкурентоспособности российских вузов в мире. Итогом проекта государство видело появление в России к 2020 году университетов, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Позиции НГУ за время участия в программе снизились в двух из трех ведущих мировых рейтингов вузов.