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Требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа Памела Андерсон

16:11 05.01.2021 Фото: italyphotopress, imago-images, Globallookpress
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Актриса считает, что Дональд Трамп должен помиловать Ассанжа и призывает всех, у кого есть определенное влияние, выступать за помилование.

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Памела Андерсон требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks будет находиться под стражей в Великобритании на время подачи апелляции США.
Памела Андерсон выразила поддержку основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после того, как суд в Лондоне постановил, что его не следует экстрадировать в США. В Штатах основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

«Бой еще не окончен. Обнадеживающий момент, чтобы вдохнуть. Я могу только представить Джулиана (в суде, все еще в этой маске), переводящего дыхание», - написала актриса в Twitter.

Британский судья отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа. Основная причина, по которой суд вынес такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Судья пришла к выводу, что риск самоубийства слишком высок. Ассанж уже более 18 месяцев содержится в лондонской тюрьме.

Андерсон является активным сторонником Ассанжа с тех пор, как он опубликовал видеозапись авиаудара вертолета Apache 2007 года возле Багдада, в результате которого погибли мирные жители. Актриса считает, что Дональд Трамп должен помиловать Ассанжа и призывает всех, у кого есть определенное влияние, выступать за помилование.

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