05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных США размещены на базе ВВС в Румынии

17:30 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Американские военные летчики регулярно находятся на воздушной базе 71.

% name% title
Беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных США размещены на базе ВВС в Румынии

Сотрудничество между странами способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности, подчеркнули в Министерстве национальной обороны Румынии.
Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников.

"Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, - отмечает румынское военное ведомство, - а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии".

"Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, - подчеркивается в сообщении. - Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности".

Американские военные летчики регулярно находятся на воздушной базе 71. Как напоминает веб-сайт hotnews.ro, США намерены инвестировать более $130 млн в ее модернизацию. Это крупнейший военный инвестиционный объект США в Европе в 2021 году. База в Кымпия-Турзий станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

MQ-9 Reaper производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его вес - 2,22 т, дальность полета - 1 850 км, максимальная высота - 15 240 м, максимальная скорость - 370 км/ч. Беспилотник, оснащенный пропеллером с четырьмя лопастями, спроектирован на основе известной модели MQ-1 Predator.

Источник: ТАСС

беспилотник сша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что задумали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У Путина только пяти минут на личную жизнь, заявил Песков
17:54 05-01-2021
У Путина только пяти минут на личную жизнь, заявил Песков
Сергей Собянин: когда учащиеся Москвы могут вернуться в школу после зимних каникул 2021 года
17:50 05-01-2021
Сергей Собянин: когда учащиеся Москвы могут вернуться в школу после зимних каникул 2021 года
Суровую погоду и трескучие морозы обещают синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области
17:45 05-01-2021
Суровую погоду и трескучие морозы обещают синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области
БердскВ тяжелом состоянии после двух операций лежит в реанимации ЦГБ Бердска пострадавший в новогодней поножовщине
17:36 05-01-2021
В тяжелом состоянии после двух операций лежит в реанимации ЦГБ Бердска пострадавший в новогодней поножовщине
Беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных США размещены на базе ВВС в Румынии
17:30 05-01-2021
Беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных США размещены на базе ВВС в Румынии
Рождественский сочельник 2021: что делают и что категорически нельзя делать 6 января
17:20 05-01-2021
Рождественский сочельник 2021: что делают и что категорически нельзя делать 6 января
Поставила клиентам рекордные 500 000 электромобилей в 2020 году Tesla
17:15 05-01-2021
Поставила клиентам рекордные 500 000 электромобилей в 2020 году Tesla
БердскДополнительные мусоровозы из Бердска выехали на работу в Новосибирск
17:05 05-01-2021
Дополнительные мусоровозы из Бердска выехали на работу в Новосибирск
Изменились правила заселения детей в гостиницы и дома отдыха в России
17:00 05-01-2021
Изменились правила заселения детей в гостиницы и дома отдыха в России
"Жить не хочется": описал жесткую критику от Путина Песков
16:54 05-01-2021