Беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных США размещены на базе ВВС в Румынии

Сотрудничество между странами способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности, подчеркнули в Министерстве национальной обороны Румынии.

Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников.

"Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, - отмечает румынское военное ведомство, - а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии".

"Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, - подчеркивается в сообщении. - Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности".

Американские военные летчики регулярно находятся на воздушной базе 71. Как напоминает веб-сайт hotnews.ro, США намерены инвестировать более $130 млн в ее модернизацию. Это крупнейший военный инвестиционный объект США в Европе в 2021 году. База в Кымпия-Турзий станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

MQ-9 Reaper производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его вес - 2,22 т, дальность полета - 1 850 км, максимальная высота - 15 240 м, максимальная скорость - 370 км/ч. Беспилотник, оснащенный пропеллером с четырьмя лопастями, спроектирован на основе известной модели MQ-1 Predator.

Источник: ТАСС