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Как хочет «наказать Россию» советник Байдена

16:40 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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В настоящее время СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

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Советник Байдена рассказал о планах договориться с Россией и наказать ее

Новая администрация США намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-3, однако Белый дом также хочет наказать тех, кого считает виновным в кибератаке на американские правительственные утверждения. Об этом заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.
Салливан отметил, что даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству по вопросам, связанным с ядерным оружием.
"Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие", — сказал Салливан в интервью CNN.

Чиновник считает, что продление СНВ-3 в интересах Соединенных Штатов. По мнению Салливана, администрации избранного президента США также важно наказать организаторов "крупнейшей кибератаки", за которой, как утверждает он, "с большой вероятностью стоит Россия".
В то же время член команды Байдена указал, что официальных обвинений Москве не предъявляли.
Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает, что Москва и Вашингтон сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
В настоящее время СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

санкции сша Джо Байден
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