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Разрешил платить по 12 130 рублей безработным до конца 2021 года Мишустин

15:13 05.01.2021 Фото: pixabay
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В конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

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В конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

Постановление.

Источник: government

безработица выплата постановление
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