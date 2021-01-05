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Когда придет двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021, стало известно. Есть ли распоряжения Мишустина и Путина?

15:50 05.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Выплату на детей от 3 до 7 лет с 2021 года начнут получать в двойном размере. Но опять-таки не все семьи, а лишь те, чей доход даже с новым пособием не дотянул до уровня прожиточного минимума на каждого члена семьи.

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Родители ждут денег на детей от государства
Сюжет: Все пособия Путина
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Когда придет двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021, стало известно. Есть ли распоряжения Мишустина и Путина?Изменения в детских выплатах с 1 января 2021 года. Кто получит 12 000 рублей через 5 дней?Ещё 443 новостей

Беспокоятся о выплате на детей с 3 до 7 лет родители в России. Напомним, новое пособие появилось с 2020 года. В марте прошлого года Владимир Пути заявил о пособии, а с июня родители получили первые выплаты. Но не все семьи получают деньги от государства. Важно, чтобы среднедушевой размер доходов семье не превышал величину размера прожиточного минимума на каждого члена семьи. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка в России. В среднем по стране это 5 500 рублей, а в Новосибирской области - 6 018 рублей. Причем в июне 2020 года семьи с детьми от 3 до до полных 8 лет получили пособие за полгода. В Новосибирской области сумма была чуть больше 36 000 рублей.

Еще летом 2020 года президент России упомянул, что выплату нужно увеличить до полного размера прожиточного минимума, а не 50%. 17 декабря во время большой пресс-конференции Владимир Путин подтвердил свое намерение. Выплату на детей от 3 до 7 лет с 2021 года начнут получать в двойном размере. Но опять-таки не все семьи, а лишь те, чей доход даже с новым пособием не дотянул до уровня прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Сегодня, 5 января, россияне замерли в ожидании пособия. Но денег пока нет - до 11 января 2020 года будут длиться новогодние каникулы. И соцзащита, которая и производит выплаты, отдыхает. Однако уже после 11 января родители детей от 3 до 7 лет включительно получат пособие.

Однако, ждать ли выплату в двойном размере? Как ранее сообщал специалист соцзащиты Искитимского района, выплаты на январь 2021 на этих детей пока что запланированы в прежнем объеме. Ведомство ссылается на то, что на конец декабря никаких нормативных документов об удвоенном размере пособия не поступали.

На сегодняшний день на сайтах президента и правительства России не размещен закон об увеличении пособия на детей от 3 до 7 лет. Очевидно, как только нормативно-правовая база появится, соцслужба пересчитает доходы семей-получателей, а после - дочислит положенные деньги в нужном объеме. Возможно, счета родителей обогатятся весной.

Как только это произойдет, редакция "Курьер. Среда. Бердск" оперативно об этом сообщит. Следите за нашими новостями!

двойное пособие пособие на детей от 3 до 7 лет путинская выплата
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