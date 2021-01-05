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Сменили охрану после драки в аквапарке Новосибирска

16:21 05.01.2021 Фото: аквамирнск.рф
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Теперь посетители не толпятся у входа на морозе.

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В новосибирском аквапарке после драки с посетителями поменяли охрану

Новосибирский аквапарк после скандала, который произошел 4 января, сменила охрану и увеличил число работников. Теперь посетители не толпятся у входа на морозе.

— Администрация комплекса «Аквамир» приносит свои извинения всем, чьи планы были нарушены длительным ожиданием в очереди. Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр. Также в аквапарке поставили больше сотрудников на кассах и сменили подрядную организацию, занимающуюся охраной, — сообщили в официальной группе аквапарка в соцсетях.

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