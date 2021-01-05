Функционал современного интернет-магазина

В данном контексте конфигурация функциональных модулей цифровой торговой точки нацелена на решение задач автоматизации выполнения ряда ключевых задач бизнеса.

Что такое современный интернет-магазин? Говоря простыми словами, интернет-магазин – это практически полностью автоматизированный супермаркет самообслуживания.

В данном контексте конфигурация функциональных модулей цифровой торговой точки нацелена на решение задач автоматизации выполнения ряда ключевых задач бизнеса:

Обеспечение для покупателей полноценного пользовательского опыта и потребительского комфорта. Легкий поиск и сравнение товаров по важным параметрам. Получение консультаций и разъяснений по удобным каналам связи. Простое и понятное, безопасное оформление заказа и оплата покупки. Отслеживание доставки. Возможность подачи жалоб и рекламаций, требований возврата товара или денег. Защищенность персональных и платежных данных.

Маркетинговые задачи. Сбор баз данных покупателей, управление отношениями с клиентами. Ретаргетинг и ремаркетинг. Статистика и аналитика. Оценка эффективности рекламы и бизнес-процессов.

Бухгалтерский учет, формирование и рассылка отчетности.

Автоматизация задач SEO-оптимизации.

Важнейшей задачей по автоматизации работы предприятия и финансового учета является синхронизация сайта с 1С. Распространено мнение, что данная интеграция производится «автоматически из коробки». Однако в реальности требуются грамотные настройки и отладка безупречной работы системы для достижения желаемых результатов.

Интернет-магазин нового типа

Традиционное преставление о супермаркете самообслуживания – длинные ряды полок, наполненных товарами, кассы для оплаты покупок, администрация для решения возникающих вопросов с покупателями.

Принципиальное отличие цифрового супермаркета в том, что выбор и оплата товаров может совершаться через интернет, но выдача товара происходит в офлайне. Такая ситуаций привела к возникновению нового потребительского тренда – онлайн-шоппинг.

Поиск и сравнение товаров производятся при помощи компьютера либо смартфона через интернет.

После принятия окончательного решения клиент направляется за выбранным товаром в ближайшую «физическую» торговую точку.

Покупка с оплатой через интернет с доставкой проводится только в случае, если отделений торговой сети нет в шаговой доступности.

Интернет-магазин сегодня должен быть больше, чем простой торговой витриной. Для обеспечения комфортного онлайн-шоппинга интернет-магазин должен выполнять функции компетентного продавца-консультанта.

Техническая реализация необходимых для онлайн-торговли функций

Специализированные программные платформы для интернет-магазинов, такие как Битрикс или фреймворкLaravel, предоставляют сотни, тысячи готовых решений, функциональных модулей и плагинов для реализации на сайте всех мыслимых задач коммерческой деятельности.

Владельцу интернет-магазина остается обговорить с разработчиками необходимую и достаточную конфигурацию ресурса. При этом крайне нежелательно включать в интернет-магазин необязательные функции, поскольку это приводит к перегрузка аппаратного ресурса серверов удаленного хостинга. Что влечет ухудшение работы сайта и удорожание хостинговых услуг.

Целесообразнее ограничиться минимумом необходимых функциональных модулей, с расчетом на масштабирование в случае расширения спектра задач ресурса.

Перспективы развития интернет-торговли

Онлайн-рынок перенасыщен и ритейлеры ищут новые схемы продаж чтобы привлекать новых покупателей и удерживать постоянных.

Наиболее перспективной к реализации в ближайшие годы инновацией специалисты называют технологию «запланированной к определенному времени покупки».

Интернет-магазины научатся прогнозировать спрос и будут отправлять персональные предложения точно к моменту возникновения потребности в определенном продукте.

Например, если сегодня женщина заказывает одежду для грудного ребенка, то через несколько месяцев, через год, два, три, понадобятся обновки большего размера.

Почему бы в соответствующие сроки не оправить покупательнице электронное письмо с предложением купить комплект одежды для текущего возраста с персональной скидкой?

Маркетологи полагают, что такого рода внимание к покупателям может существенно повысить лояльность целевой аудитории и превратит разовых клиентов в постоянных.

Реализовать подобную схему можно при помощи CRM-системы, автоматически собирающей и обрабатывающей данные покупателей.