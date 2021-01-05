Смогут использовать соцконтракт для развития личного хозяйства семьи России

Господдержку смогли получить более 20 регионов

Постановление от 31 декабря 2020 года №2394

С нового года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Господдержку смогли получить более 20 регионов. Повсеместно внедрить эту практику предложил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

На совещании с вице-премьерами 18 декабря Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 года всем регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. На эти цели уже предусмотрено свыше 26 млрд рублей. «Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги», – отметил глава Правительства.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №296.

Постановление