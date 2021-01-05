Нашли 24 246 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 5 января в России

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вакцинация от коронавируса может стать сезонной.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%



2. Республика Тыва 0,1%3. Республика Алтай 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека:

Москва — 6752

Санкт-Петербург — 1729

Московская область — 1502

Нижегородская область — 469



Свердловская область — 400Архангельская область — 375Хабаровский край — 328Ставропольский край — 326Республика Карелия — 319Вологодская область — 314Красноярский край — 300Республика Коми — 269Псковская область — 267Республика Крым — 260Кировская область — 257Волгоградская область — 249Забайкальский край — 247Самарская область — 242Ямало-Ненецкий автономный округ — 235Калининградская область — 234Удмуртская Республика — 218Тверская область — 205Ханты-Мансийский автономный округ — 203Саратовская область — 198Омская область — 198Приморский край — 198Томская область — 197Ульяновская область — 194Тульская область — 192Новосибирская область — 187Ярославская область — 185Чеченская Республика — 185Ленинградская область — 178Сахалинская область — 176Ивановская область — 173Ростовская область — 170Оренбургская область — 170Алтайский край — 168Республика Дагестан — 159Белгородская область — 156Пермский край — 147Пензенская область — 146Тюменская область — 141Республика Калмыкия — 138Иркутская область — 138Брянская область — 133Кабардино-Балкарская Республика — 131Липецкая область — 128Республика Саха (Якутия) — 125Кемеровская область — 123Республика Бурятия — 120Новгородская область — 117Мурманская область — 116Рязанская область — 112Краснодарский край — 112Воронежская область — 107Тамбовская область — 106Калужская область — 102Амурская область — 98Республика Хакасия — 90Владимирская область — 87Курская область — 87Орловская область — 87Республика Чувашия — 87Карачаево-Черкесская Республика — 83Курганская область — 83Республика Ингушетия — 82Республика Северная Осетия - Алания — 81Республика Мордовия — 81Астраханская область — 79Смоленская область — 78Республика Адыгея — 68Костромская область — 64Севастополь — 64Камчатский край — 51Еврейская автономная область — 48Магаданская область — 45Республика Башкортостан — 43Челябинская область — 34Республика Марий Эл — 26Республика Татарстан — 23Республика Алтай — 20Республика Тыва — 14Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 662 668.

За последние сутки подтверждено 518 смертей:

Москва — 75

Санкт-Петербург — 73

Московская область — 22

Ростовская область — 21

Нижегородская область — 18

Свердловская область — 18



Красноярский край — 15Краснодарский край — 14Иркутская область — 12Ивановская область — 11Тульская область — 11Республика Чувашия — 10Пермский край — 10Воронежская область — 9Алтайский край — 9Севастополь — 8Новосибирская область — 8Омская область — 8Липецкая область — 7Республика Коми — 7Республика Крым — 7Ставропольский край — 7Курганская область — 7Волгоградская область — 6Самарская область — 6Республика Хакасия — 6Вологодская область — 5Оренбургская область — 5Ханты-Мансийский автономный округ — 5Калининградская область — 4Ленинградская область — 4Мурманская область — 4Астраханская область — 4Удмуртская Республика — 4Челябинская область — 4Томская область — 4Приморский край — 4Калужская область — 3Орловская область — 3Тверская область — 3Республика Карелия — 3Республика Дагестан — 3Республика Татарстан — 3Пензенская область — 3Саратовская область — 3Тюменская область — 3Кемеровская область — 3Белгородская область — 2Брянская область — 2Владимирская область — 2Курская область — 2Рязанская область — 2Тамбовская область — 2Ярославская область — 2Республика Калмыкия — 2Кабардино-Балкарская Республика — 2Республика Башкортостан — 2Республика Марий Эл — 2Республика Мордовия — 2Ямало-Ненецкий автономный округ — 2Республика Бурятия — 2Костромская область — 1Смоленская область — 1Псковская область — 1Республика Ингушетия — 1Карачаево-Черкесская Республика — 1Чеченская Республика — 1Кировская область — 1Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 59 506 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 217 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651 тыс. 820 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф