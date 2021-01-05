Смертей от ковида все больше: 518 пациентов ушли из жизни за сутки на 5 января в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0%
3. Республика Алтай 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека:
Москва — 6752
Санкт-Петербург — 1729
Московская область — 1502
Нижегородская область — 469
Архангельская область — 375
Хабаровский край — 328
Ставропольский край — 326
Республика Карелия — 319
Вологодская область — 314
Красноярский край — 300
Республика Коми — 269
Республика Крым — 260
Кировская область — 257
Волгоградская область — 249
Забайкальский край — 247
Самарская область — 242
Ямало-Ненецкий автономный округ — 235
Калининградская область — 234
Тверская область — 205
Ханты-Мансийский автономный округ — 203
Саратовская область — 198
Омская область — 198
Приморский край — 198
Томская область — 197
Ульяновская область — 194
Новосибирская область — 187
Ярославская область — 185
Чеченская Республика — 185
Ленинградская область — 178
Сахалинская область — 176
Ивановская область — 173
Ростовская область — 170
Алтайский край — 168
Республика Дагестан — 159
Белгородская область — 156
Пермский край — 147
Пензенская область — 146
Тюменская область — 141
Республика Калмыкия — 138
Брянская область — 133
Кабардино-Балкарская Республика — 131
Липецкая область — 128
Республика Саха (Якутия) — 125
Кемеровская область — 123
Республика Бурятия — 120
Новгородская область — 117
Рязанская область — 112
Краснодарский край — 112
Воронежская область — 107
Тамбовская область — 106
Калужская область — 102
Амурская область — 98
Республика Хакасия — 90
Курская область — 87
Орловская область — 87
Республика Чувашия — 87
Карачаево-Черкесская Республика — 83
Курганская область — 83
Республика Ингушетия — 82
Республика Северная Осетия - Алания — 81
Астраханская область — 79
Смоленская область — 78
Республика Адыгея — 68
Костромская область — 64
Севастополь — 64
Камчатский край — 51
Еврейская автономная область — 48
Республика Башкортостан — 43
Челябинская область — 34
Республика Марий Эл — 26
Республика Татарстан — 23
Республика Алтай — 20
Республика Тыва — 14
Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 662 668.
За последние сутки подтверждено 518 смертей:
Москва — 75
Санкт-Петербург — 73
Московская область — 22
Ростовская область — 21
Нижегородская область — 18
Свердловская область — 18
Краснодарский край — 14
Иркутская область — 12
Ивановская область — 11
Тульская область — 11
Республика Чувашия — 10
Пермский край — 10
Воронежская область — 9
Севастополь — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 8
Липецкая область — 7
Республика Коми — 7
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Волгоградская область — 6
Самарская область — 6
Республика Хакасия — 6
Вологодская область — 5
Оренбургская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Калининградская область — 4
Мурманская область — 4
Астраханская область — 4
Удмуртская Республика — 4
Челябинская область — 4
Томская область — 4
Приморский край — 4
Калужская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Дагестан — 3
Республика Татарстан — 3
Пензенская область — 3
Саратовская область — 3
Тюменская область — 3
Белгородская область — 2
Брянская область — 2
Владимирская область — 2
Курская область — 2
Рязанская область — 2
Тамбовская область — 2
Ярославская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Республика Мордовия — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Республика Бурятия — 2
Костромская область — 1
Псковская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Кировская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 59 506 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 217 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651 тыс. 820 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф