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Нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной ученые России

16:28 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исследователи отмечают, черные дыры, как и "кротовые норы" обладают мощной гравитацией, однако, в отличие от вторых, не имеют выхода в другой точке Вселенной.

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Российские ученые нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной

Некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут быть "порталами" в отдаленные районы Вселенной. К такому выводу пришли российские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Society.
По словам специалистов, космический корабль теоретически может пройти через подобные "порталы" или "кротовые норы", однако высокий уровень радиации в них не даст экипажу шанса на выживание.

Исследователи отмечают, черные дыры, как и "кротовые норы" обладают мощной гравитацией, однако, в отличие от вторых, не имеют выхода в другой точке Вселенной.

Как уточнил один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, ученые мало продвинулись в изучении "кротовых нор". Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, что пока является недостижимым расстоянием для человека.

вселенная космос портал
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