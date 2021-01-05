Не стала осуждать отца за внебрачные связи дочь Владимира Коренева

Известный советский актер Владимир Коренев скончался несколько дней назад в возрасте 80 лет

Дочь Владимира Коренева высказалась о его внебрачных детях

Известный советский актер Владимир Коренев скончался несколько дней назад в возрасте 80 лет. Артист заболел коронавирусом, врачи не смогли спасти жизнь Владимира.

Его дочь Ирина в разговоре с журналистами отметила, что не стала бы осуждать отца после смерти, если бы узнала, что у него есть внебрачные дети.

Напомним, что еще в 2016 году женщина по имени Наталья Иванова пришла на одно из шоу на телевидении и заявила, что ее дочь Евгения Харькова была рождена от именитого актера во время их бурного короткого романа. Наталья хранила тайну о рождении дочери целых 43 года. Родство актера и Евгении официально не подтвердилось.

«Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца. И почему ни эта внебрачная дочь, ни ее мама к нам не пришли, а сразу отправились на телевидение? Неужели им пиар нужен, или деньги хорошие заплатили, чтобы так опозориться?» — рассказала дочь актера.

Ирина же говорит о том, что для ее отца на первом месте всегда была семья. Даже если она узнает о том, что у Коренева были романы на стороне, то не станет осуждать родителя, сообщает «Комсомольская правда».