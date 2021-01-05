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Ищут новый дом коту убитой под Искитимом девушки-трансгендера Виктории Басаковской

16:47 05.01.2021 Фото: Кристина Панова
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На момент трагедии Кит был еще маленьким.

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Котенок по кличке Кит ищет новый дом

Судьбой питомца занимается подруга погибшего Николая Басаковского.
Трагическая история девушки-трансгендера, убитой бывшим любовником-полицейским, получила неожиданное продолжение. Коту погибшего Николая Басаковского, который предпочитал, чтобы его называли Викой, никак не могут найти новый дом.

У животного необычная судьба: Николай-Виктория снял котенка с дерева и принес в свою съемную квартиру. Животному дали кличку Кит, но теперь ему снова нужен новый дом.

— Кит — это память о Вике и о ее доброй душе. Но себе я его взять не могу, у меня очень много своих животных. Мне попросту некуда, — рассказала КП-Новосибирск подруга убитой Кристина Панова.

На момент трагедии Кит был еще маленьким. Котенка сразу приютил знакомый Николая, но недавно у парня началась аллергия на шерсть. И как только перестали помогать таблетки появился вопрос: «А куда деть Кита?».

— Он не отходил от меня, как хвостик, куда я — туда и он. Сейчас уже, конечно, время прошло, он привык. Но, например, спит он также, как и с Викой. Либо на живот ложится, либо на бок. С детства привык, — добавляет Кристина.

Еще девушка ручается, что питомец очень воспитан и приучен к лотку, поэтому у новых хозяев не возникнет никаких неприятностей.

Источник: nsk.kp.ru

ищут дом кот трансгендер Виктория Басаковская Николай Басаковский
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