Боятся соседа после новогодней поножовщины жители Бердска: его отпустили под подписку, а раненый в коме

Живущий на 5 этаже в ночь на 2 января перерезал электропровода в квартире на 1-м. Когда мужчины вышли посмотреть, почему погас свет, сосед ударил одного из них ножом в живот. Возбуждено уголовное дело, но подозреваемый на свободе.

Полицейские 4 часа "извлекали" подозреваемого из квартиры

После новогодней поножовщины в Бердске невольные участники тех событий опасаются за себя и жизнь своих детей. Они боятся, что напавший с ножом на их гостя сосед, в отношении которого возбуждено уголовное дело, начнет мстить.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тяжкое преступление произошло в Бердске в ночь на 2 января. В 01.55 в Бердскую горбольницу «скорая» доставила 37-летнего мужчину с проникающим колото-резанным ранением. Медики сообщили в полицию о криминальном характере травмы.

Экипаж ППС бердской полиции задержал подозреваемого - ранее несудимого 56-летнего бердчанина. В управлении МВД по Новосибирской области проинформировали, что якобы поножовщина произошла во время конфликта при распитии спиртных напитков в квартире подозреваемого. Но как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», все было гораздо драматичнее и не похоже на банальную бытовуху.

- Ножом пырнул сосед с 5-го этажа нашего гостя, находившегося в нашей квартире. Они не были знакомы, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алиса. - Наш гость вышел на площадку посмотреть, почему у нас отключился свет, и получил удар ножом в живот.

Встречать Новый год семья Алисы пригласила друзей из Новосибирска — тоже семью с детьми. Взрослые еще сидели за столом, малыши уже спали, когда в квартире неожиданно погас свет. Оказалось, что «сосед сверху» перерезал провода.

- Шума у нас не было, поскольку маленькие дети у же спали. Не знаю, что он услышал с первого этажа на пятом. Когда вышли в подъезд, выяснить, что произошло, там уже никого не было. Мы подсоединили разрезанный провод и снова зашли в квартиру. Минут через 10 опять пропал свет. И снова наши гости — молодые люди - вышли на площадку посмотреть. И видят — сосед стоит с кусачками. Вдруг он пырнул одного из наших гостей в живот. Хотя соседа никто не трогал. Мы просто вышли посмотреть, кто портит наше имущество. Потом сосед побежал наверх и закрылся в своей квартире, - воспроизводит события Алиса.

Немедленно вызвали «скорую» истекающему кровью. А полиция, по словам Алисы, 4 часа «доставала» соседа из квартиры. Извлекли его только после вскрытия двери уже в 6 часов утра. 56-летнего Владимира Ж. забрали в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Между тем, суд избрал ему меру пресечения, не связанную с арестом. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили 5 января в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

- В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если что-то снова будет происходить, нужно вызвать полицию, которая предпримет меры. Кроме того, меру пресечения могут пересмотреть в зависимости от его поведения, - прокомментировал дежурный офицер регионального главка МВД.

- У меня двое маленьких детей. Неизвестно, как поведет себя человек, ударивший другого ножом. Он ведь и в подъезд выходит. А если мои дети будут плакать, и ему не понравится шум? Я даже боюсь себе представить! Мы боимся сейчас выходить из дома. Я в шоке! - высказалась Алиса, отметив, что новый сосед в их подъезде появился недавно — примерно месяц-два назад. С ним ей не пришлось пересекаться.

Владимир живет с женщиной. Ей, кстати, стало плохо, когда приехала полиция. Нож он выбросил в окно — видимо, избавлялся от улик, говорят очевидцы. И вообще, по словам Алисы, белым и пушистым нового соседа не назовешь. На него жаловались неоднократно другие жители подъезда — якобы любит сверлить по ночам.

Теперь весь подъезд повысит бдительность. Соседство с подозреваемым в тяжком преступлении заставляет быть осторожными и внимательными.

Пострадавший, как рассказала Алиса, находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сделали две операции. Но он до сих пор находится в искусственной коме. Враче не берутся делать прогнозы.

- Он в тяжелейшем состоянии. Завтра будут решать вопрос о переводе его в областную больницу, сегодня сказали врачи. Пока транспортировать из Бердской ЦГБ его не могут. Все настолько страшно. Это друг нашей семьи из Новосибирска, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алиса.

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