Дополнительные мусоровозы из Бердска выехали на работу в Новосибирск

С 31 декабря 2020 года работает специальный чат в WhatsApp 8-983-132-54-11, в котором потребители могут сообщить адрес, а также прикрепить фотографии контейнерных площадок с переполнением.

Под контролем МинЖКХ региона для вывоза мусора в Новосибирске направлена дополнительная техника

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в праздничные дни на особый контроль взята работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО «Экология – Новосибирск». Инциденты, связанные с транспортированием отходов, отлеживаются в круглосуточном режиме. В каждом районе Новосибирска проводятся ежедневные объезды, для оперативного вывоза мусора из переполненных контейнеров привлечены дополнительные мусоровозы.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, ситуация с вывозом мусора в праздничные дни всегда берется на особый контроль. «В настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе в целом стабильная и управляемая, перевозчики справляются, – уточнил министр Денис Архипов. – Однако в ряде районов города Новосибирска наблюдались сбои, поэтому было принято решение привлечь дополнительную технику из других районов Новосибирска, а также города Бердска».

Как пояснила директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, из-за сильных морозов вышли из строя гидравлические системы трех мусоровозов в Центральном районе г. Новосибирска. По этой причине с 29 декабря 2020 года произошел сбой графика транспортирования отходов. После привлечения дополнительной техники ситуация в Центральном районе Новосибирска практически стабилизировалась. Остались единичные контейнерные площадки, порядок на которых будет наведен в ближайшие сутки.

Лариса Анисимова также отметила, что 4 января в диспетчерскую службу ООО «Экология – Новосибирск» поступило 7 обращений от потребителей Железнодорожного района и 29 обращений от потребителей Кировского района о переполнении контейнеров. С 1 января 2021 года в указанных районах произошла ротация операторов по транспортированию. ООО «ЭкоТранс-Н» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» оперативно реагируют на поступающие жалобы.

Представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обратилась ко всем владельцам автомобилей с просьбой не парковать их около контейнерных площадок и не препятствовать работе спецтехники.

Специалисты диспетчерской службы регионального оператора принимают сообщения граждан об отклонении от утвержденного графика вывоза отходов с 8.00 до 20.00 по телефону: 8 (383) 304-90-31.

Кроме того, с 31 декабря 2020 года работает специальный чат в WhatsApp 8-983-132-54-11, в котором потребители могут сообщить адрес, а также прикрепить фотографии контейнерных площадок с переполнением.

Источник: nso.ru