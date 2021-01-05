В тяжелом состоянии после двух операций лежит в реанимации ЦГБ Бердска пострадавший в новогодней поножовщине

37-летнего Сергея перевезут в Новосибирскую облбольницу, если позволит состояние его здоровья. При ранении в живот у него повреждены внутренние органы.

Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировала в Бердскую ЦГБ скорая помощь

Пострадавший во время новогодней поножовщины в Бердске 37-летний мужчина находится третий день в реанимации после перенесенных операций. Сергей, житель Новосибирска, попал в Бердскую ЦГБ по «скорой» в ночь на 2 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его ударил ножом в живот сосед друзей, у которых он встречал Новый год.

Полицейские задержали подозреваемого — 56-летнего несудимого ранее бердчанина. Первоначально предполагали, что раненый и подозреваемый были в одной компании. Но участники тех событий рассказали, что произошло на самом деле.

- Ножом пырнул сосед с 5-го этажа нашего гостя, находившегося в нашей квартире. Они не были знакомы, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алиса. - Наш гость вышел на площадку посмотреть, почему у нас отключился свет, и получил удар ножом в живот.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Между тем, пострадавший находится в тяжелом состоянии, выяснил «Курьер. Среда. Бердск» 5 января. По словам Алисы, Сергею сделали две операции и ввели в состояние искусственной комы.

Мария, супруга пострадавшего Сергея, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ее муж уже три дня находится в реанимации.

- Ему сделали первую операцию в ту ночь. Но на следующий день ему стало хуже. Оказалось, что ножом поврежден еще и кишечник. Он имеет свойство переворачиваться, и рану не заметили. Сначала врач сказал, что операция прошла успешно. Сергей шел на поправку. Но так как его обкалывали обезболивающими, видимо, не поняли, что идет воспалительный процесс. Я Сереже написала 2 января в 18.00, но он уже не ответил. Я позвонила врачу и он рассказал, что понадобилась вторая операция, - поведала Мария.

Она сообщила, что пока у него было стабильно тяжелое состояние, транспортировать нельзя. Но как только состояние улучшится, Сергея перевезут в Новосибирскую облбольницу. По словам Марии, главврач уже «дал добро». Но только в том случае, если ему станет лучше и он окажется транспортабельным.

- Непонятно, почему человек напал на Сережу. Мы никому не мешали. Позже старшая по дому опрашивала соседей Алисы: никому не мешала наша музыка. В квартире в тот момент спали пятеро маленьких детей, - прокомментировала Мария.

Она предположила, что соседа "взбесила" радость встретившихся по случаю Нового года друзей.

В ближайшее время мы предоставим слово второй стороне конфликта — родным 56-летнего Владимира.

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