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У Путина только пяти минут на личную жизнь, заявил Песков

17:54 05.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента отметил, что сам бы он вряд ли смог выдержать подобный график: такое погружение в работу уже является смыслом жизни.

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Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь

Практически все время президента России Владимира Путина уходит на работу, а на личную жизнь у него остается не больше пяти минут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.

«Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — оценил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков отметил, что сам бы он вряд ли смог выдержать подобный график. Как указал помощник президента, такое погружение в работу уже является смыслом жизни.

По словам пресс-секретаря, у Путина нет нормированной рабочей недели с выходными, у него все дни рабочие. У самого Пескова выходной — воскресенье, однако он может отмениться из-за командировок или кризисных ситуаций.

В ноябре Песков говорил, что для Путина обычное дело — звонить подчиненным рано утром или в два часа ночи. Тогда пресс-секретарь также пояснял, что российский лидер трудится в «растянутом по суткам» режиме.

Сам Путин рассказывал, что часто работает допоздна и почти всегда остается ночевать в Кремле, где, помимо кабинета, у президента есть комната отдыха.

отдых пресс-секретарь режим смысл Владимир Путин Дмитрий Песков
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От редакции

У президента нет личной жизни?

Поросёнок Пётр, 05 января 2021 18:12
Да и мы все прекрасно видим результат этой "работы", особенно на ценниках в магазинах, пенсиях и зарплатах.
Да уж, 05 января 2021 18:47
А денежные пособия безработным и детям вы конечно не видите? Такое вот избирательное зрение у доморощенных либералов.
Поросёнок Пётр, 05 января 2021 18:55
Да, Гитлер тоже кое чего делал для простого народа.

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