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Кредитную амнистию до 3 млн рублей предложили ввести в России

18:11 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.

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В России предложили провести амнистию кредитов

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", - рассказал РИА Новости Сурайкин.

Он отметил, что партия направила соответствующее обращение в Госдуму.

амнистия выплаты долг кредит партия Максим Сурайкин Коммунисты России
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