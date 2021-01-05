Кредитную амнистию до 3 млн рублей предложили ввести в России

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.

В России предложили провести амнистию кредитов

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", - рассказал РИА Новости Сурайкин.

Он отметил, что партия направила соответствующее обращение в Госдуму.