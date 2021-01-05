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Разгадали тайну зашифрованного послания серийного убийцы Зодиака

18:41 05.01.2021 Фото: wikimedia
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В настоящий момент существуют еще два шифра от Зодиака, оставшиеся нераскрытыми. Эксперты сомневаются в том, что такой расчетливый убийца когда-либо намеревался быть пойманным.

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шифр/фоторобот убийцы

Экспертам удалось расшифровать шифр известного серийного убийцы Зодиака. Послание разбили на три отдельные части и прочитали по диагонали.

Согласно данным полиции, мужчина, чью личность так и не удалось раскрыть, убил 37 человек. Его особенностью было то, что он отправлял письма, открытки и зашифрованные послания в газеты и полицейские участки. Например, к одному из них Зодиак приложил окровавленные куски рубашки таксиста Мистера Стайна в доказательство того, что он совершил это убийство. В другом - угрожал убить детей в школьном автобусе — «просто выстрелите в переднюю шину, а затем уберите детей, когда они выскочат», - нацарапал он.

Известный Шифр 340, названный так потому, что он содержит 340 символов, расположенных в большом блоке букв и символов, был отправлен Зодиаком внутри юмористической поздравительной открытки в "Сан-Франциско Кроникл" в ноябре 1969 года. Позднее два компьютерных программиста и математик сообщили, что им удалось взломать послание.

«Надеюсь, вы хорошо проводите время, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что она скорее отправит меня в рай, где у меня достаточно рабов, которые будут работать», - передает Daily Mail содержимое записки.

Сотрудники полиции предполагают, что под рабами Зодиак имел в виду своих жертв. Имя маньяка так и осталось тайным. Расследование дела продолжается отделением ФБР в Сан-Франциско.

В настоящий момент существуют еще два шифра от Зодиака, оставшиеся нераскрытыми. Эксперты сомневаются в том, что такой расчетливый убийца когда-либо намеревался быть пойманным, что, в свою очередь, только добавляет интереса делу, которое так и остается мучительно открытым.

зодиак убийца ученые шифр
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