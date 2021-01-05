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Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить Украине

19:24 05.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Так ответил Песков на вопрос о том, что Россия позволяет переступать за эти "красные линии" и Путин не реагирует должным образом.

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Пресс-секретарь в гостях у телеведущего

Украинские власти уже давно перешли "красные линии", важные для российских интересов, но президент РФ Владимир Путин реагирует на политику Киева вдумчиво и не будет "стрелять себе в ногу", чтобы кому-то отомстить, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в его канале на Youtube, тот напомнил Пескову о его словах, что у России есть "красные линии", которые она никому не позволит переступить, и попросил конкретизировать, о чем шла речь.

"Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов", - ответил представитель Кремля.

В качестве примера он привел ситуацию в Белоруссии.

"Украина ушла за "красные линии"", - добавил Песков, назвав случившееся на Украине трагедией.

"Причем это – трагедия для всей Европы", - подчеркнул он.

Комментируя слова собеседника, что Россия позволяет переступать за эти "красные линии" и Путин не реагирует должным образом, Песков заметил, что "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, это не его".

"Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - пояснил он.

белоруссия интересы России красные линии украина Дмитирий Песков Владимир Путин Владимир Соловьев
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От редакции

Поняли что за "красные линии"?

Аноним, 05 января 2021 20:21
Встретились два клоуна-лицедея и как обычно несут пургу.

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