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Коронавирус наказанием человечеству за хамское отношение к природе назвал Лукашенко

19:04 05.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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По его словам, если у человека не будет гармонии с природой, то он будет нездоров и "дети наши будут нищими".

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Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к природе

Пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.

«В своём послании (новогоднее обращение) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, если у человека не будет гармонии с природой, то он будет нездоров.

«И дети наши будут нищими», — добавил он.

COVID-19 Господь коронавирус хамское отношение человечество Александр Лукашенко
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