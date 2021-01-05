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100 000 доз каждый день: Более 1 млн россиян уже привили от коронавируса

19:39 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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После прививки "Спутником V" никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил создатель вакцины Гинцбург.

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Никаких нежелательных последствий не выявлено
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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100 000 доз каждый день: Более 1 млн россиян уже привили от коронавирусаПо 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчанЕщё 1053 новостей

Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых - никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

"Спутник V" вакцины коронавирус миллион россиян прививки Александр Гинцбург Минздрав Росздравнадзор
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От редакции

Планируете оказаться в числе привитых?

Аноним, 05 января 2021 20:45
Ребе Гинцбург потирает ручки в предчувствии предстоящего гешефта.. - Впереди у него заоблачные перспективы, ведь еще только первая часть вакцины вколота доверчивому населению.. А уж какой бизнес на осложнениях предстоит! - вся мишпуха наварится!!!

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