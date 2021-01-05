100 000 доз каждый день: Более 1 млн россиян уже привили от коронавируса

После прививки "Спутником V" никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил создатель вакцины Гинцбург.

Никаких нежелательных последствий не выявлено

Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых - никаких новых нежелательных реакций не выявлено.