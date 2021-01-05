Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США

Он признал, что сейчас как высокопоставленный чиновник получает большую зарплату. Его жена тоже «не бедная», но ей приходится «вкалывать».

Песков рассказал о тяжелой жизни своей супруги в Америке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о жизни своей нынешней жены Татьяны Навки в США. Он заявил, что в Америке она жила в условиях нищеты, но все равно благодарна Америке за те возможности, которые ей были предоставлены.

Песков в интервью на Соловьев LIVE отметил, что Навка уехала в США из обнищавшей в 90-е России, однако в Америке у нее было очень мало «красивой жизни».

«Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке», - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков также заявил, что его супруга до сих пор благодарна США за то, что они ее приютили и платили деньги. Отметим, что Навка переехала в США в юном возрасте в 1992 году и в общей сложности прожила там 15 лет.

В ходе того же интервью Песков высказался о доходах своей семьи. Он признал, что как высокопоставленный чиновник получает большую зарплату. Навка же, по его словам, тоже «не бедная», но ей приходится «вкалывать».