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Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США

20:28 05.01.2021 Фото: Кадр из интервью
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Он признал, что сейчас как высокопоставленный чиновник получает большую зарплату. Его жена тоже «не бедная», но ей приходится «вкалывать».

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Песков рассказал о тяжелой жизни своей супруги в Америке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о жизни своей нынешней жены Татьяны Навки в США. Он заявил, что в Америке она жила в условиях нищеты, но все равно благодарна Америке за те возможности, которые ей были предоставлены.

Песков в интервью на Соловьев LIVE  отметил, что Навка уехала в США из обнищавшей в 90-е России, однако в Америке у нее было очень мало «красивой жизни».

«Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке», - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков также заявил, что его супруга до сих пор благодарна США за то, что они ее приютили и платили деньги. Отметим, что Навка переехала в США в юном возрасте в 1992 году и в общей сложности прожила там 15 лет.

В ходе того же интервью Песков высказался о доходах своей семьи. Он признал, что как высокопоставленный чиновник получает большую зарплату. Навка же, по его словам, тоже «не бедная», но ей приходится «вкалывать».

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Поделитесь, какой работой вам приходилось заниматься в тяжелое время?

Поросёнок Пётр, 05 января 2021 20:38
Бедная Навка, страдала на чужбине, мыла туалеты за гамбургер, это действительно страшно и только вернувшись в Россию она смогла подарить своему любимому мужу скромные эксклюзивные часы Richard Mille RM 052 Tourbillon Skull за 37 миллионов рублей, для любимого ничего не жалко! Верьте в свою любовь!
Аноним, 05 января 2021 21:01
Навка не собирается отблагодарить Родину за свои детские годы, за полученное образование? Ведь однозначно, свалила она в Омереку за эфемерной роскошью и "америкэн уэй оф лайв".

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