Пик многодневной магнитной бури настигнет 6 января 2021 года метеопатов. Геоудары января - даты

Завтра магнитосфера будет возбужденной: начнется в 6 часов по Москве и продлится несколько часов, стихнув в 12 часам.

6 января по метеопатам ударит магнитная буря

1 января 2021 года началась умеренная магнитная буря и, по прогнозу, она продлится до 9 января.

Как сообщает Лаборатория Рентгеновской Лаборатории Солнца, на 6 января придется пик геособытия.

Завтра магнитосфера будет возбужденной: начнется в 6 часов по Москве и продлится несколько часов, стихнув в 12 часам.

Магнитные бури в январе 2021 года

Магнитная буря с 1 по 9 января. В эти дни колебания будут достаточно сильными. Специалисты рекомендуют не перегружать организм, а также повременить со встречами и мероприятиями. Важно сохранять спокойствие. Особенно метеопаты ощутят воздействие солнца 3,5,6 января.

Магнитная буря с 12 по 21 января. Колебания в эти дни будут средними по мощности. Могут возникать перепады настроения, и не стоит на это остро реагировать.

Магнитная буря с 24 по 31 января. У магнитных потоков в этот период будет средняя мощность. Специалисты рекомендуют обращать внимание на психическое здоровье. Важно как можно больше отдыхать и расслабляться всеми любимыми способами.

22 магнитных бури ожидают метеозависимых людей в новом году 2021. Два геособытия будут очень мощной силы.