После драки с замерзшими в -30 посетителями сменяли охранников и извинились в аквапарке Новосибирска

Скандал случился накануне из-за того, что людей с билетами не впускали внутрь и держали на морозе даже с детьми. Теперь аквапарк охраняет другой ЧОП.

Теперь сибиряки дожидаются своей очереди внутри аквапарка

Новосибирский аквапарк после скандала, который произошел 4 января, сменила охрану и увеличил число работников. Теперь посетители не толпятся у входа на морозе.

— Администрация комплекса «Аквамир» приносит свои извинения всем, чьи планы были нарушены длительным ожиданием в очереди. Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр. Также в аквапарке поставили больше сотрудников на кассах и сменили подрядную организацию, занимающуюся охраной, — сообщили в официальной группе аквапарка в соцсетях.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4 января в новосибирском аквапарке случился скандал: охрана не запускала внутрь посетителей, которые приехали не только из города, но и с соседних регионов. Причина — рекомендации Роскомнадзора, которые ограничивали число желавших искупаться. Людям пришлось несколько часов стоять на морозе и ждать своей очереди, некоторые даже дошли до драки с охранниками.