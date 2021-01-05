Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса

В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже. Медцентру грозит крупный штраф.

В приоритете на вакцину шли медики Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.

В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.

Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.

"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.

Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.

"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.