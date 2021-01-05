Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса

Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.
В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.
Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.
"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.
Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.
"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.
Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.
Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).
27 декабря в Польше началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители "группы риска" . Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января, передает РИА Новости.