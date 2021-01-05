05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса

20:56 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже. Медцентру грозит крупный штраф.

% name% title
В приоритете на вакцину шли медики
Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.
В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.
Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.
"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.
Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.
"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.
Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.
Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).
27 декабря в Польше началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители "группы риска" . Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января, передает РИА Новости.
знаменитости коронавирус незаконно польша привились
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему в России нет такого ажиотажа на прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями
21:03 05-01-2021
Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями
Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
20:56 05-01-2021
Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
20:50 05-01-2021
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
20:46 05-01-2021
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
20:42 05-01-2021
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США 2
20:28 05-01-2021
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
20:20 05-01-2021
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
20:09 05-01-2021
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
19:50 05-01-2021
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии
19:47 05-01-2021
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии