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«Страны бы не было»: Путин спас Россию в лихие 90-е, уверен Песков

22:28 05.01.2021 Фото: Кадр из интервью
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"Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза", - охарактеризовал представитель Кремля.

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Пресс-секретарь в гостях у телеведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что Владимир Путин спас Российскую Федерацию от «парада независимостей».

По словам представителя Кремля, в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции, разные республики РФ «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».

«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин редко, но довольно серьезно критиковал его действия. По словам Пескова, это происходит редко, но иногда после критики главы государства «жить не хочется».

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От редакции

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Аноним, 05 января 2021 23:02
НВР:
разве? пусть посмотрит кто вобщето предлогал закрыть представительства республик саха и татарстана..
Причем здесь Владимир Владимирович?
Аноним, 05 января 2021 23:41
НВР:
вот к примеру саха якутия.1991 год михаил николаев издает указ о внешних связях.
так появляются представительства в.. санкпитербурге. канаде и сша а также в пекине и японии.
закрыты в 2011 по представлению алексея стручкова на заседании от 23 ноября.
с чем это связанно открытие? дак зарабатывать надо!
кричали где?.. в москве.вот так чуть все и не развалили из-за мосовского шевенизма садового кольца.

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