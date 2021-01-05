«Страны бы не было»: Путин спас Россию в лихие 90-е, уверен Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что Владимир Путин спас Российскую Федерацию от «парада независимостей».
По словам представителя Кремля, в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции, разные республики РФ «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».
«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин редко, но довольно серьезно критиковал его действия. По словам Пескова, это происходит редко, но иногда после критики главы государства «жить не хочется».
разве? пусть посмотрит кто вобщето предлогал закрыть представительства республик саха и татарстана..
Причем здесь Владимир Владимирович?
вот к примеру саха якутия.1991 год михаил николаев издает указ о внешних связях.
так появляются представительства в.. санкпитербурге. канаде и сша а также в пекине и японии.
закрыты в 2011 по представлению алексея стручкова на заседании от 23 ноября.
с чем это связанно открытие? дак зарабатывать надо!
кричали где?.. в москве.вот так чуть все и не развалили из-за мосовского шевенизма садового кольца.