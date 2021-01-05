«Страны бы не было»: Путин спас Россию в лихие 90-е, уверен Песков

"Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза", - охарактеризовал представитель Кремля.

Пресс-секретарь в гостях у телеведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что Владимир Путин спас Российскую Федерацию от «парада независимостей».

По словам представителя Кремля, в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции, разные республики РФ «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».

«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин редко, но довольно серьезно критиковал его действия. По словам Пескова, это происходит редко, но иногда после критики главы государства «жить не хочется».