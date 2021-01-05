Кто победил в погоне за зрителем между «Первым каналом» и «Россией 1»

Классическая новогодняя мелодрама

Второй год подряд вещатель, показывающий 31 декабря «Иронию судьбы», проигрывает новогоднюю гонку конкуренту. В этом году мелодрама была на «Первом канале», а больше всех зрителей в последний день года собрала «Россия 1»

В 2020 году права на «Иронию судьбы» были уже у «Первого канала». Он показал ее в прайм-тайм: фильм начался в 19:15 местного времени и закончился в 22:27. Но на этот раз мелодрама, как и год назад, не стала значимым эфирным событием, как это было в предыдущие годы.

В списке самых популярных программ за весь 2020 год показанная 31 декабря «Ирония судьбы», согласно расчетам ECI Media Management, находится только на 53-м месте (с учетом межпрограммных заставок). Для сравнения: комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которую «Россия 1» показала 31 декабря с 20:45 по 22:23 (на «Первом» в это время как раз была «Ирония судьбы»), занимает 20-е место среди самых популярных эфирных событий всего 2020 года.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Год назад заместитель гендиректора ВГТРК, объясняя неуспех «России 1» в последний день 2019 года, признавал, что ни один фильм не является гарантией интереса аудитории. Нечаев также обращал внимание на то, что в конце года мелодраму Эльдара Рязанова показывали не только нишевые кабельные каналы, но и онлайн-платформы, которые открыли доступ к просмотру этого фильма без каких-либо ограничений.

Непосредственно в предновогодние и первые часы 2020 года больше зрителей привлекли развлекательные программы «России 1». С 22:00 31 января по 02:00 1 января аудитория этого вещателя достигла в среднем почти 10 млн всех жителей страны старше четырех лет, аналогичный показатель «Первого» — в среднем 9,9 млн.

После окончания комедии про Ивана Васильевича на «России 1» с 22:23 стартовал традиционный «Новогодний парад звезд», который после выступления Владимира Путина ровно в полночь сменил «Голубой огонек». На «Первом канале» после «Иронии судьбы» в 22:27 начался «Новогодний маскарад на «Первом», на смену которому после обращения президента пришла «Новогодняя ночь на «Первом».

Наденьте «Маску»

Третьим по популярности вещателем 31 декабря 2020 года стал канал НТВ. За все эфирные сутки его аудитория равнялась, согласно подсчетам ECI Media Management на основе измерений Mediascope, в среднем 3,4 млн россиян старше четырех лет. Год назад, 31 декабря 2019 года, этот показатель был в полтора раза ниже — менее 2,2 млн россиян.

В предыдущие годы на третьем месте был СТС, который делал ставку на старые и новые выпуски «Уральских пельменей». В 2020 году 31 декабря аудитория СТС, который вновь показывал это шоу, была в среднем 2,6 млн человек.

НТВ в последний день 2020 года днем и вечером транслировал пятый сезон сериала «Пес», а в 20:30 местного времени начался новогодний выпуск шоу «Маска», который продолжился в полночь после выступления Владимира Путина. С 22:00 по 02:00 1 января аудитория НТВ достигла 7,6 млн человек старше четырех лет. Для сравнения: в эти часы СТС смотрели 4,2 млн россиян.

Музыкальное шоу «Маска» стало одним из самых успешных телевизионных проектов 2020 года, свидетельствуют измерения Mediascope. В топ-20 самых популярных программ года вошли сразу три выпуска этой программы: 26, 12 и 19 апреля.

Источник: РБК